Odkrijte ključne vpoglede v Frog (FROG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Frog (FROG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

FROG is a meme coin based on simple Frog artwork. The Frog meme token is centered around the value of friendship and the importance of having a best friend. Frog is not Pepe. The coin is building a community of friends. The Frog community calls themselves the "Fren Army". The Frog website is structured like a Windows-style website with many Frog-related apps. It is a pure meme token with no utility.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FROG, raziščite ceno žetona FROG v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FROG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Frog (FROG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FROG? Naša stran za napovedovanje cen FROG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

