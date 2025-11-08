BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Foku v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija FOKU je 35,212 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FOKU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o FOKU

Informacije o ceni FOKU

Kaj je FOKU

Uradna spletna stran FOKU

Tokenomika FOKU

Napoved cen FOKU

Foku Logotip

Foku Cena (FOKU)

Nerazporejeno

Cena 1 FOKU v USD v živo:

--
----
+30.00%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Foku (FOKU) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:23:59 (UTC+8)

Današnja cena Foku

Današnja cena kriptovalute Foku (FOKU) v živo je --, s spremembo 30.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FOKU v USD je -- na FOKU.

Kriptovaluta Foku je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 35,212, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 975.92M FOKU. V zadnjih 24 urah se je FOKU trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FOKU premaknil -0.06% v zadnji uri in -2.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Foku (FOKU)

$ 35.21K
$ 35.21K$ 35.21K

--
----

$ 35.21K
$ 35.21K$ 35.21K

975.92M
975.92M 975.92M

975,923,154.2761513
975,923,154.2761513 975,923,154.2761513

Trenutna tržna kapitalizacija Foku je $ 35.21K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FOKU je 975.92M, skupna ponudba pa znaša 975923154.2761513. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 35.21K.

Zgodovina cene Foku, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

+30.04%

-2.87%

-2.87%

Zgodovina cen Foku (FOKU) v USD

Danes je bila sprememba cene Foku v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Foku v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Foku v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Foku v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+30.04%
30 dni$ 0-54.35%
60 dni$ 0-60.80%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Foku

Napoved cene Foku (FOKU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FOKU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Foku (FOKU) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Foku lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Foku v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FOKU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Foku.

Kaj je Foku (FOKU)

FOKU is a meme-inspired token built on Abstract Chain, designed to combine community-driven engagement with innovative blockchain features. Centered around the lovable seal mascot, FOKU aims to create a fun yet impactful ecosystem that brings humor, creativity, and utility together. The project focuses on building a strong community, developing interactive experiences, and offering unique token-based rewards, ensuring both entertainment and practical value for holders.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Foku (FOKU)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Foku

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Foku?
Če bi kriptovaluta Foku rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Foku.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:23:59 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Foku (FOKU)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Foku

