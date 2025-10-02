Tokenomika Floos (FLS)

Tokenomika Floos (FLS)

Odkrijte ključne vpoglede v Floos (FLS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:27:31 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Floos (FLS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Floos (FLS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 159.66K
$ 159.66K$ 159.66K
Skupna ponudba:
$ 924.10M
$ 924.10M$ 924.10M
Razpoložljivi obtok:
$ 924.10M
$ 924.10M$ 924.10M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 159.66K
$ 159.66K$ 159.66K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01001577
$ 0.01001577$ 0.01001577
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0.0001737
$ 0.0001737$ 0.0001737

Informacije o Floos (FLS)

FLOOS is a memecoin Aiming to promote Arab culture properly, and reduce cultural and cognitive differences between Eastern and Western communities.

The project has been planned for months. We will reveal more details later, but it is supported by one of the strongest Arab communities in web3.

There are fixed goals, and others that will be decided by the community as we move forward. Flooooos🚀🚀🚀

Uradna spletna stran:
https://floos.xyz/

Tokenomika Floos (FLS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Floos (FLS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FLS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FLS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FLS, raziščite ceno žetona FLS v živo!

Napoved cene FLS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FLS? Naša stran za napovedovanje cen FLS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti