Odkrijte ključne vpoglede v Floos (FLS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Floos (FLS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

FLOOS is a memecoin Aiming to promote Arab culture properly, and reduce cultural and cognitive differences between Eastern and Western communities. The project has been planned for months. We will reveal more details later, but it is supported by one of the strongest Arab communities in web3. There are fixed goals, and others that will be decided by the community as we move forward. Flooooos🚀🚀🚀

Zdaj, ko razumete tokenomiko FLS, raziščite ceno žetona FLS v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FLS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Floos (FLS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FLS? Naša stran za napovedovanje cen FLS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.