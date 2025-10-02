Odkrijte ključne vpoglede v FLOCKY (FLOCKY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution

Zdaj, ko razumete tokenomiko FLOCKY, raziščite ceno žetona FLOCKY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FLOCKY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike FLOCKY (FLOCKY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FLOCKY? Naša stran za napovedovanje cen FLOCKY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

