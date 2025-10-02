Tokenomika Flicker (FKR)
Tokenomika in analiza cen Flicker (FKR)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Flicker (FKR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Flicker (FKR)
Flicker is building its own ecosystem for real estate and e-commerce. Flicker where we introduce an innovative crypto token designed to revolutionize finance, real estate, e-commerce, and the traveling & hospitality sectors. This whitepaper outlines the key aspects of Flicker including its token overview, project details, future plans, staking program, tokenomics, roadmap, and the profiles of its creators.
Tokenomika Flicker (FKR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Flicker (FKR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FKR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FKR.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FKR, raziščite ceno žetona FKR v živo!
Napoved cene FKR
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FKR? Naša stran za napovedovanje cen FKR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
