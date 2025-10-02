Tokenomika Ferrum Network (FRM)
Tokenomika in analiza cen Ferrum Network (FRM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ferrum Network (FRM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Ferrum Network (FRM)
Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects.
Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space.
With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together.
Tokenomika Ferrum Network (FRM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Ferrum Network (FRM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FRM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FRM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FRM, raziščite ceno žetona FRM v živo!
Napoved cene FRM
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FRM? Naša stran za napovedovanje cen FRM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti