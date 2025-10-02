Tokenomika Fennec (FNNC)

Tokenomika Fennec (FNNC)

Odkrijte ključne vpoglede v Fennec (FNNC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 13:48:49 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Fennec (FNNC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Fennec (FNNC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 11.46K
Skupna ponudba:
$ 9.88M
Razpoložljivi obtok:
$ 9.88M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 11.46K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02082869
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00115962
Informacije o Fennec (FNNC)

Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party.

Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry.

Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only).

Uradna spletna stran:
https://www.fennecblockchain.com/
Bela knjiga:
https://www.fennecblockchain.com/others/FennecWhitePaper.pdf

Tokenomika Fennec (FNNC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Fennec (FNNC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FNNC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FNNC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FNNC, raziščite ceno žetona FNNC v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

