Odkrijte ključne vpoglede v FartGuy (FARTGUY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FartGuy (FARTGUY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Fart Guy here to save the Trenches. Fartcoin is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, known for its humorous theme, unique "gas fee" system triggering fart sounds, and vibrant community. It combines internet culture with innovation, rewarding users for fart-related memes and jokes. Despite its playful nature, Fartcoin has gained significant traction in the memecoin market.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FARTGUY, raziščite ceno žetona FARTGUY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FARTGUY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike FartGuy (FARTGUY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FARTGUY? Naša stran za napovedovanje cen FARTGUY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

