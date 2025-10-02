Tokenomika EONIC (EONIC)
Tokenomika in analiza cen EONIC (EONIC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za EONIC (EONIC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o EONIC (EONIC)
UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you.
Tokenomika EONIC (EONIC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike EONIC (EONIC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov EONIC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EONIC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko EONIC, raziščite ceno žetona EONIC v živo!
Napoved cene EONIC
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EONIC? Naša stran za napovedovanje cen EONIC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti