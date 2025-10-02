Odkrijte ključne vpoglede v EONIC (EONIC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za EONIC (EONIC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you.

UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EONIC, raziščite ceno žetona EONIC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov EONIC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike EONIC (EONIC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EONIC? Naša stran za napovedovanje cen EONIC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.