Launched on August 8, 2024, ENTROPY is a mineable memecoin project, where the token is mined in a DePIN-like way. ENTROPY miners mine entropy, which is literally nothing, generating useless randomness for which they are rewarded. With no VCs, no airdrops, and no founder allocation, ENTROPY is all about miners. At ENTROPY, miners eat first.
With a goal of never generating network revenue, ENTROPY seeks to be the lower bound of crypto: A token with a lower market must be doing nothing, but with extra steps.
Tokenomika ENTROPY (ENT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ENTROPY (ENT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ENT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ENT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ENT, raziščite ceno žetona ENT v živo!
