Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow).

dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

