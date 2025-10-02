Odkrijte ključne vpoglede v Drop Staked ATOM (DATOM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DATOM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Drop Staked ATOM (DATOM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

