Tokenomika Draggin Karma Points (DKP)
Tokenomika in analiza cen Draggin Karma Points (DKP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Draggin Karma Points (DKP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Draggin Karma Points (DKP)
Dragginz is a free-to-play, 100% on-chain 3D MMO, funded by the sale of non-game-breaking in-game items and customisations. The player hatches and raises baby Dragginz to accompany them on adventures, harnessing the planet’s latent magic to explore, battle and master Trade Skills such as Alchemy, Gardening and Cooking.
Dragginz also provides world-building facilities so that users can 'check out' part of the world to make changes or build entirely new locations. Changes are voted on by the Dragginz team and the community, and successful proposals are integrated into the live Dragginz universe.
Dragginz runs and is hosted entirely on the Internet Computer; this includes the back-end data model, all static and dynamic gameplay data, all 3D, 2D audio and other game assets as well as all API endpoints and the Website. There is no Web2 technology employed anywhere in the Dragginz ecosystem.
Player authentication is via Internet Identity, which provides a secure, trustless mechanism for authenticating user sessions without needing to collect any personally identifiable information; Dragginz has no sign-up form.
Dragginz is a hybrid DAO with centralised creative control and decentralised community control facilitated by our SNS and governed by our native DKP (Draggin Karma Points) token. The community can influence the roadmap, game contents and features by raising and voting on proposals with their DKP.
The Dragginz corporate entity is a Swiss-based Foundation (Dragginz Stiftung), which legally enshrines the founding principles that the project is not for profit and exists to promote the development of the Dragginz 3D MMO and its community of players.
Tokenomika Draggin Karma Points (DKP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Draggin Karma Points (DKP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DKP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DKP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DKP, raziščite ceno žetona DKP v živo!
Napoved cene DKP
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DKP? Naša stran za napovedovanje cen DKP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti