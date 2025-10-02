Tokenomika DPRating (RATING)
Tokenomika in analiza cen DPRating (RATING)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DPRating (RATING), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o DPRating (RATING)
DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects
We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results.
Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX).
Tokenomika DPRating (RATING): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike DPRating (RATING) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RATING, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RATING.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RATING, raziščite ceno žetona RATING v živo!
