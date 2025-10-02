Odkrijte ključne vpoglede v DPRating (RATING), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DPRating (RATING), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results.

DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX).

Zdaj, ko razumete tokenomiko RATING, raziščite ceno žetona RATING v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov RATING, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike DPRating (RATING) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RATING? Naša stran za napovedovanje cen RATING združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.