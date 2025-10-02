Tokenomika Dojo Protocol (DOAI)
Tokenomika in analiza cen Dojo Protocol (DOAI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dojo Protocol (DOAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Dojo Protocol (DOAI)
Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development.
Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation.
Tokenomika Dojo Protocol (DOAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Dojo Protocol (DOAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DOAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DOAI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DOAI, raziščite ceno žetona DOAI v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
