Odkrijte ključne vpoglede v Dojo Protocol (DOAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dojo Protocol (DOAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation.

Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DOAI, raziščite ceno žetona DOAI v živo

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DOAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Dojo Protocol (DOAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

