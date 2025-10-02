Tokenomika Digits DAO (DIGITS)

Odkrijte ključne vpoglede v Digits DAO (DIGITS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Digits DAO (DIGITS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Digits DAO (DIGITS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 9.17M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 790.74M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 11.59M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01765585
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00287218
Trenutna cena:
$ 0.01159046
Informacije o Digits DAO (DIGITS)

Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you.

Uradna spletna stran:
https://digitsdao.finance/

Tokenomika Digits DAO (DIGITS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Digits DAO (DIGITS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DIGITS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DIGITS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DIGITS, raziščite ceno žetona DIGITS v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

