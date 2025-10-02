Tokenomika deerman (DEERMAN)
Tokenomika in analiza cen deerman (DEERMAN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za deerman (DEERMAN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o deerman (DEERMAN)
deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok
with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer.
the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn
let's make this december an awesome one for popcorn !
join our telegram for good vibes, spreading the word !
Tokenomika deerman (DEERMAN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike deerman (DEERMAN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DEERMAN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DEERMAN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DEERMAN, raziščite ceno žetona DEERMAN v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
