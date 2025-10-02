Odkrijte ključne vpoglede v DecentraWeb (DWEB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

DecentraWeb is a decentralized Implementation of the DNS base layer protocol on the Ethereum Blockchain. DecentraWeb aims to transform the internet and DNS (Domain Name System) by allowing anyone to permissionessly create their own top level domain (TLD) and own it permanently on the Ethereum blockchain as an NFT ERC-721.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DWEB, raziščite ceno žetona DWEB v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DWEB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike DecentraWeb (DWEB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DWEB? Naša stran za napovedovanje cen DWEB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

