Tokenomika Databot (DATA)

Odkrijte ključne vpoglede v Databot (DATA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:12:40 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Databot (DATA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Databot (DATA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 575.78K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 872.45M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 659.95K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00290556
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00003583
Trenutna cena:
$ 0.00065995
Informacije o Databot (DATA)

What is the project about?

Data Bot introduces a comprehensive suite of web3 tools, including telegram bots, delivering real-time signals and insights across the crypto market. By aggregating numerous data sources and employing AI, Data Bot delivers traders a unique perspective for their investment decisions

What makes your project unique?

We've built our foundation on robust technology that seamlessly pulls data from various sources. What makes us unique is our innovative approach, which blends social and on-chain data analysis with AI. This means we're automating and streamlining the research process for discovering promising new projects and identifying new early narratives.

History of your project.

Over the past few months, we have been diligently developing an analytics platform. We entered a stealth launch phase 15 days ago, and just recently, 2 days ago, we unveiled our inaugural premium features through Telegram bots

What’s next for your project?

We are dedicated to advancing our analytics and enriching the user experience. Currently, we're diligently working on a Dapp that is scheduled for launch in Q4 2023. This upcoming development underscores our commitment to continuous growth and innovation.

What can your token be used for?

$DATA token is the subscription token used to access the premium telegram bots and future dApp features.

Uradna spletna stran:
https://www.data-bot.xyz/
Bela knjiga:
https://docs.data-bot.xyz/introduction/what-is-data-bot

Tokenomika Databot (DATA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Databot (DATA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DATA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DATA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DATA, raziščite ceno žetona DATA v živo!

Napoved cene DATA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DATA? Naša stran za napovedovanje cen DATA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

