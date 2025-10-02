Tokenomika Dagora (DADA)

Tokenomika Dagora (DADA)

Odkrijte ključne vpoglede v Dagora (DADA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Dagora (DADA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dagora (DADA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 324.80K
$ 324.80K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 92.26M
$ 92.26M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.52M
$ 3.52M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01031744
$ 0.01031744
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00267958
$ 0.00267958
Trenutna cena:
$ 0.00352042
$ 0.00352042

Informacije o Dagora (DADA)

Dagora - NFT Playground for Next-Gen Fandoms Dagora is an NFT platform that bridges the gap between artists and their passionate fan communities. It offers a unique playground for creators to tokenize their digital art, music, and collectibles, allowing fans to own exclusive pieces of their favorite artists' work while supporting them directly. Our goal is to build a creative hub where artists and fans grow together, sharing value in this new era.

Uradna spletna stran:
https://dagora.xyz/

Tokenomika Dagora (DADA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Dagora (DADA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DADA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DADA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DADA, raziščite ceno žetona DADA v živo!

Napoved cene DADA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DADA? Naša stran za napovedovanje cen DADA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

