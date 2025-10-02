Tokenomika Cronos ID (CROID)
Tokenomika in analiza cen Cronos ID (CROID)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cronos ID (CROID), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Cronos ID (CROID)
Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers.
To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols:
- Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease
- The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors.
- Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment.
Tokenomics & Utility
$CROID is Cronos ID’s native and governance token to be utilised in Cronos ID’s broader ecosystem.
-
Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations
-
Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards.
Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap
Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/
Tokenomika Cronos ID (CROID): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Cronos ID (CROID) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CROID, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CROID.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CROID, raziščite ceno žetona CROID v živo!
Napoved cene CROID
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CROID? Naša stran za napovedovanje cen CROID združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
