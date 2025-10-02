Tokenomika Cloak Network (CLOAK)
Tokenomika in analiza cen Cloak Network (CLOAK)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cloak Network (CLOAK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Cloak Network (CLOAK)
HOW IT WORKS Our decentralized privacy ecosystem is built to give you full control over your digital footprint. Instead of relying on centralized services, we leverage a global, peer-powered network that supports secure browsing, private communication, anonymous data sharing, and censorship resistance. Whether you’re surfing the web, exchanging messages, or accessing content, your data is encrypted and routed through multiple independent nodes, making it virtually impossible to track, intercept, or manipulate. No single authority governs the system—it’s community-powered, open, and resilient by design.
Tokenomika Cloak Network (CLOAK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Cloak Network (CLOAK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CLOAK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CLOAK.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CLOAK, raziščite ceno žetona CLOAK v živo!
