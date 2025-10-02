Odkrijte ključne vpoglede v Cloak Network (CLOAK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cloak Network (CLOAK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

HOW IT WORKS Our decentralized privacy ecosystem is built to give you full control over your digital footprint. Instead of relying on centralized services, we leverage a global, peer-powered network that supports secure browsing, private communication, anonymous data sharing, and censorship resistance. Whether you’re surfing the web, exchanging messages, or accessing content, your data is encrypted and routed through multiple independent nodes, making it virtually impossible to track, intercept, or manipulate. No single authority governs the system—it’s community-powered, open, and resilient by design.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CLOAK, raziščite ceno žetona CLOAK v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CLOAK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Cloak Network (CLOAK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CLOAK? Naša stran za napovedovanje cen CLOAK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

