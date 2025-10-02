Tokenomika Cipher (CIPHER)
Tokenomika in analiza cen Cipher (CIPHER)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cipher (CIPHER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Cipher (CIPHER)
Cipher is a Solana-native security stack addressing human error and Web2/Web3 vulnerabilities. It offers a comprehensive solution with AI-driven risk scoring, a two-layered hot/cold wallet (with BitGo custody), and features like transaction masking and malware detection. The goal is to provide enterprise-grade safeguards and effortless security for both retail users and institutional treasuries on Solana.
Tokenomika Cipher (CIPHER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Cipher (CIPHER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CIPHER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CIPHER.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CIPHER, raziščite ceno žetona CIPHER v živo!
