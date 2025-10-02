Odkrijte ključne vpoglede v chibi (CHIBI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Chibi Coin: Unleashing the Power of Infinite Memeability on Solana Built on the Solana blockchain, chibi is the cutest kitty on the blockchain.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CHIBI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike chibi (CHIBI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHIBI? Naša stran za napovedovanje cen CHIBI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

