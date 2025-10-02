Tokenomika CertaiK by Virtuals (CERTAI)

Odkrijte ključne vpoglede v CertaiK by Virtuals (CERTAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:04:52 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen CertaiK by Virtuals (CERTAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CertaiK by Virtuals (CERTAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 348.90K
$ 348.90K
Skupna ponudba:
$ 997.20M
$ 997.20M
Razpoložljivi obtok:
$ 997.20M
$ 997.20M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 348.90K
$ 348.90K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01099858
$ 0.01099858
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00034986
$ 0.00034986

Informacije o CertaiK by Virtuals (CERTAI)

CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter.

We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms.

The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK.

Uradna spletna stran:
https://www.certaik.xyz/

Tokenomika CertaiK by Virtuals (CERTAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike CertaiK by Virtuals (CERTAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CERTAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CERTAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CERTAI, raziščite ceno žetona CERTAI v živo!

Napoved cene CERTAI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CERTAI? Naša stran za napovedovanje cen CERTAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

