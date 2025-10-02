Tokenomika camel (CAMEL)
Tokenomika in analiza cen camel (CAMEL)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za camel (CAMEL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o camel (CAMEL)
First camel on bnb chain, Mubarak's camel.Ship of the desert Camel was a project created on four.meme and was a CTO project on bnbchain .
Camel is a fully community-driven meme, full of energy, enthusiasm and sunshine, spreading the spirit of Camel and spreading the entrepreneurial spirit of cz. Mubarak's camel is the boat of the desert, the camel will accompany Mubarak to the moon, although the road is far, but the distance will be bright!
Tokenomika camel (CAMEL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike camel (CAMEL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CAMEL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CAMEL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CAMEL, raziščite ceno žetona CAMEL v živo!
Napoved cene CAMEL
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CAMEL? Naša stran za napovedovanje cen CAMEL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
