Tokenomika bZx Protocol (BZRX)

Odkrijte ključne vpoglede v bZx Protocol (BZRX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:02:43 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen bZx Protocol (BZRX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za bZx Protocol (BZRX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.85M
$ 2.85M
Skupna ponudba:
$ 1.03B
$ 1.03B
Razpoložljivi obtok:
$ 980.78M
$ 980.78M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.99M
$ 2.99M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.64
$ 1.64
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00110095
$ 0.00110095
Trenutna cena:
$ 0.00290398
$ 0.00290398

Informacije o bZx Protocol (BZRX)

bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting.

Uradna spletna stran:
https://bzx.network/

Tokenomika bZx Protocol (BZRX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike bZx Protocol (BZRX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BZRX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BZRX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BZRX, raziščite ceno žetona BZRX v živo!

Napoved cene BZRX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BZRX? Naša stran za napovedovanje cen BZRX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

