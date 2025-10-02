Odkrijte ključne vpoglede v BTC Standard Hashrate Token (BTCST), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BTCST, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike BTC Standard Hashrate Token (BTCST) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

