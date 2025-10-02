Odkrijte ključne vpoglede v BlackWork (BLWK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

BLACKWORK is a crypto meme token that has taken the Binance Smart Chain (BSC) network by storm. Named after the infamous internet meme $BLACKWORK, this token has gained a huge following in the crypto community due to its unique and fun nature. In the heart of the blockchain revolution, where memes meet markets and culture drives capital, one name rises — BLACKWORK ($BLWK). It’s not just a meme. It’s a movement. It’s art, it’s alpha, it’s attitude. It tells the story of patience, belief, and digital community — all wrapped in one collectible masterpiece

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BLWK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike BlackWork (BLWK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

