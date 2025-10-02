Odkrijte ključne vpoglede v BitMart (BMX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX".

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BMX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike BitMart (BMX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

