Informacije o bitdog (BITDOG)
Bitdog is a meme project on the Solana Blockchain ran by the community from a tweet of the official bitcoin page showcasing a bitcoin hero dog. https://x.com/Bitcoin/status/1724262636504662419
Launched on the 15th of November, it has in one day collected over 5500 holders and gathered a super active community willing to do anything for the success of bitdog.
Bitdog's community has fell in love with Bitdog and is willing to propagate the dog
Tokenomika bitdog (BITDOG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike bitdog (BITDOG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BITDOG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BITDOG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BITDOG, raziščite ceno žetona BITDOG v živo!
