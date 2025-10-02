Odkrijte ključne vpoglede v bitdog (BITDOG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za bitdog (BITDOG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Launched on the 15th of November, it has in one day collected over 5500 holders and gathered a super active community willing to do anything for the success of bitdog.

Bitdog is a meme project on the Solana Blockchain ran by the community from a tweet of the official bitcoin page showcasing a bitcoin hero dog. https://x.com/Bitcoin/status/1724262636504662419

Bitdog is a meme project on the Solana Blockchain ran by the community from a tweet of the official bitcoin page showcasing a bitcoin hero dog. https://x.com/Bitcoin/status/1724262636504662419 Launched on the 15th of November, it has in one day collected over 5500 holders and gathered a super active community willing to do anything for the success of bitdog. Bitdog's community has fell in love with Bitdog and is willing to propagate the dog

Zdaj, ko razumete tokenomiko BITDOG, raziščite ceno žetona BITDOG v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BITDOG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike bitdog (BITDOG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BITDOG? Naša stran za napovedovanje cen BITDOG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.