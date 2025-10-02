Odkrijte ključne vpoglede v Barry the badger (BARRY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community

Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you.

Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BARRY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Barry the badger (BARRY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

