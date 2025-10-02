Odkrijte ključne vpoglede v Balanced (BALN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Balanced (BALN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it.

BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers.

BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BALN, raziščite ceno žetona BALN v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BALN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Balanced (BALN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BALN? Naša stran za napovedovanje cen BALN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.