Tokenomika Antara Token (ANTT)

Odkrijte ključne vpoglede v Antara Token (ANTT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:42:28 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Antara Token (ANTT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Antara Token (ANTT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 259.64K
$ 259.64K
Skupna ponudba:
$ 120.00M
$ 120.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 62.62M
$ 62.62M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 497.58K
$ 497.58K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.625249
$ 0.625249
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00414534
$ 0.00414534

Informacije o Antara Token (ANTT)

Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.

Uradna spletna stran:
https://antaragame.io/
Bela knjiga:
https://antaragame.io/whitepaper.pdf

Tokenomika Antara Token (ANTT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Antara Token (ANTT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ANTT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ANTT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ANTT, raziščite ceno žetona ANTT v živo!

Napoved cene ANTT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ANTT? Naša stran za napovedovanje cen ANTT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

