Tokenomika AlphPad (APAD)
Tokenomika in analiza cen AlphPad (APAD)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AlphPad (APAD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o AlphPad (APAD)
AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors.
The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad’s native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories.
AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network.
AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors.
Tokenomika AlphPad (APAD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike AlphPad (APAD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov APAD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov APAD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko APAD, raziščite ceno žetona APAD v živo!
Napoved cene APAD
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal APAD? Naša stran za napovedovanje cen APAD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti