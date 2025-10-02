Tokenomika AISCII (AISCII)

Odkrijte ključne vpoglede v AISCII (AISCII), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 13:07:22 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen AISCII (AISCII)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AISCII (AISCII), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Informacije o AISCII (AISCII)

AISCII was created on June 13. From text to images, text to videos, text to audio, chat with AI and talk with AI. Support for Solana. Explore the future of artificial intelligence and SPL technology. Transform possibilities with AISCII. Apart from artificial intelligence, it is a project that has a AI Smart bot on Telegram.

Uradna spletna stran:
https://www.aiscii.net/
Bela knjiga:
https://www.aiscii.net/whitepaper/

Tokenomika AISCII (AISCII): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AISCII (AISCII) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AISCII, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AISCII.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AISCII, raziščite ceno žetona AISCII v živo!

Napoved cene AISCII

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AISCII? Naša stran za napovedovanje cen AISCII združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

