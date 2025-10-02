Tokenomika Aipets (AIPETS)
Tokenomika in analiza cen Aipets (AIPETS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Aipets (AIPETS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Aipets (AIPETS)
AIPETS SOLANA This is where digital pets bring joy and rewards on the Solana blockchain. Companionship: Each AI Pet is unique and brings joy to users life; sharing their love and care for their pets. Eco-Friendly: Our platform is powered by cutting edge blockchain technology, making it fast and environmentally friendly. Adopt an AI Pet and make a positive impact. A portion of proceeds supports animal welfare initiatives. Blockchain has no heart, and is not fun hence AIPETS offers a simple web app combining pets and crypto. This is an effort to bring heartfelt connection on chain.
Team: No team allocation Liquidity Pool (LP): 90% of supply Ecosystem Fund Marketing/CEX: 10% No Tax Total Supply: 1,000,000,000 units No Inflation: Token supply won’t increase. Deflation: Token supply will decrease through buyback and burn. Revenue: 20% for buyback and burn, 79% for development, 1% to animal welfare charity and initiatives. Revenue will be generated through pet generation and management fees.
Tokenomika Aipets (AIPETS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Aipets (AIPETS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AIPETS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AIPETS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AIPETS, raziščite ceno žetona AIPETS v živo!
Napoved cene AIPETS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AIPETS? Naša stran za napovedovanje cen AIPETS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
