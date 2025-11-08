Današnja cena AgentForge

Današnja cena kriptovalute AgentForge (AGE) v živo je $ 0.00956599, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AGE v USD je $ 0.00956599 na AGE.

Kriptovaluta AgentForge je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,565.99, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M AGE. V zadnjih 24 urah se je AGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.083254, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00847396.

V kratkoročni uspešnosti se je AGE premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AgentForge (AGE)

Tržna kapitalizacija $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Zaloga v obtoku 1.00M 1.00M 1.00M Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

