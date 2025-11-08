Današnja cena IdleTradeX

Današnja cena kriptovalute IdleTradeX (IDLETRADEX) v živo je $ 0.000008177, s spremembo 20.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IDLETRADEX v USD je $ 0.000008177 na IDLETRADEX.

Kriptovaluta IdleTradeX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- IDLETRADEX. V zadnjih 24 urah se je IDLETRADEX trgovalo med $ 0.00000732 (najnižje) in $ 0.000011958 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je IDLETRADEX premaknil +9.49% v zadnji uri in -82.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 444.88K.

Tržne informacije IdleTradeX (IDLETRADEX)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 444.88K$ 444.88K $ 444.88K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 408.85K$ 408.85K $ 408.85K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija IdleTradeX je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 444.88K. Obstoječa ponudba IDLETRADEX je --, skupna ponudba pa znaša 50000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 408.85K.