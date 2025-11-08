BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Reaxa v živo je 0.00001978 USD. Tržna kapitalizacija REAXA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz REAXA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Reaxa v živo je 0.00001978 USD. Tržna kapitalizacija REAXA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz REAXA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o REAXA

Informacije o ceni REAXA

Kaj je REAXA

Bela knjiga REAXA

Uradna spletna stran REAXA

Tokenomika REAXA

Napoved cen REAXA

Zgodovina REAXA

REAXA Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute REAXA v fiat

Spot REAXA

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Reaxa Logotip

Cena Reaxa(REAXA)

Cena 1 REAXA v USD v živo:

$0.00001978
$0.00001978$0.00001978
-53.13%1D
USD
Reaxa (REAXA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:00 (UTC+8)

Današnja cena Reaxa

Današnja cena kriptovalute Reaxa (REAXA) v živo je $ 0.00001978, s spremembo 53.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz REAXA v USD je $ 0.00001978 na REAXA.

Kriptovaluta Reaxa je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- REAXA. V zadnjih 24 urah se je REAXA trgovalo med $ 0.00000856 (najnižje) in $ 0.00004664 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je REAXA premaknil -9.06% v zadnji uri in -65.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 893.82K.

Tržne informacije Reaxa (REAXA)

--
----

$ 893.82K
$ 893.82K$ 893.82K

$ 593.40K
$ 593.40K$ 593.40K

--
----

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

MATIC

Trenutna tržna kapitalizacija Reaxa je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 893.82K. Obstoječa ponudba REAXA je --, skupna ponudba pa znaša 30000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 593.40K.

Zgodovina cene Reaxa, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000856
$ 0.00000856$ 0.00000856
24H Nizka
$ 0.00004664
$ 0.00004664$ 0.00004664
24H Visoka

$ 0.00000856
$ 0.00000856$ 0.00000856

$ 0.00004664
$ 0.00004664$ 0.00004664

--
----

--
----

-9.06%

-53.13%

-65.42%

-65.42%

Zgodovina cen Reaxa (REAXA) v USD

Sledite spremembam cen Reaxa za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0000224218-53.13%
30 dni$ -0.00086022-97.76%
60 dni$ -0.00623022-99.69%
90 dni$ -0.00623022-99.69%
Današnja sprememba cene Reaxa

Danes je REAXA zabeležil spremembo $ -0.0000224218 (-53.13%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Reaxa

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00086022 (-97.76%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Reaxa

Če pogled razširimo na 60 dni, se je REAXA spremenil za $ -0.00623022 (-99.69%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Reaxa

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00623022 (-99.69%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Reaxa (REAXA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Reaxa.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Reaxa

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Reaxa, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Reaxa?

REAXA price factors include market sentiment, trading volume, supply and demand dynamics, overall crypto market trends, Bitcoin correlation, regulatory news, project developments, partnerships, adoption rates, exchange listings, whale movements, technical analysis patterns, and macroeconomic conditions.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Reaxa?

People want to know Reaxa (REAXA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and managing risk exposure in volatile crypto markets.

Napoved cene za kriptovaluto Reaxa

Napoved cene Reaxa (REAXA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena REAXA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Reaxa (REAXA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Reaxa lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Reaxa v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen REAXA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Reaxa.

O Reaxa

REAXA is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to facilitate transactions and interactions within a decentralized ecosystem, with a focus on providing a secure and efficient medium of exchange. REAXA employs the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely known for its energy efficiency and scalability. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is intended to prevent inflation and maintain the asset's value. Typical uses of REAXA include payments for goods and services within its ecosystem, as well as participation in the platform's governance through voting rights. Its role in the broader crypto market is to offer a reliable and secure alternative to traditional financial systems.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Reaxa

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Reaxa? Nakup REAXA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Reaxa. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Reaxa (REAXA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Reaxa bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Reaxa (REAXA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Reaxa

Z lastništvom kriptovalute Reaxa se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Reaxa (REAXA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Reaxa (REAXA)

Legal and 24/7 liquidity tokenized real estate products.

Reaxa Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Reaxa razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Reaxa spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Reaxa

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Reaxa?
Če bi kriptovaluta Reaxa rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Reaxa.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:00 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Reaxa (REAXA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Reaxa

REAXA USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na REAXA z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami REAXA USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Reaxa (REAXA) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Reaxa v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
REAXA/USDT
$0.00001978
$0.00001978$0.00001978
-53.13%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.9808
$2.9808$2.9808

+5,861.60%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004334
$0.00004334$0.00004334

+766.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23730
$0.23730$0.23730

+117.04%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00880
$0.00880$0.00880

+60.00%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz REAXA v USD

Znesek

REAXA
REAXA
USD
USD

1 REAXA = 0.00001978 USD