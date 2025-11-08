Današnja cena Reaxa

Današnja cena kriptovalute Reaxa (REAXA) v živo je $ 0.00001978, s spremembo 53.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz REAXA v USD je $ 0.00001978 na REAXA.

Kriptovaluta Reaxa je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- REAXA. V zadnjih 24 urah se je REAXA trgovalo med $ 0.00000856 (najnižje) in $ 0.00004664 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je REAXA premaknil -9.06% v zadnji uri in -65.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 893.82K.

Tržne informacije Reaxa (REAXA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 893.82K$ 893.82K $ 893.82K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 593.40K$ 593.40K $ 593.40K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Javna veriga blokov MATIC

