Današnja cena River

Današnja cena kriptovalute River (RIVER) v živo je $ 6.9565, s spremembo 5.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RIVER v USD je $ 6.9565 na RIVER.

Kriptovaluta River je trenutno na #257. mestu s tržno kapitalizacijo $ 136.35M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 19.60M RIVER. V zadnjih 24 urah se je RIVER trgovalo med $ 6.8621 (najnižje) in $ 7.8065 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 10.246419991222751, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.137662800262792.

V kratkoročni uspešnosti se je RIVER premaknil -1.52% v zadnji uri in -5.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 319.21K.

Tržne informacije River (RIVER)

Uvrstitev No.257 Tržna kapitalizacija $ 136.35M$ 136.35M $ 136.35M Volumen (24H) $ 319.21K$ 319.21K $ 319.21K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 695.65M$ 695.65M $ 695.65M Zaloga v obtoku 19.60M 19.60M 19.60M Največja ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Hitrost kroženja 19.60% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija River je $ 136.35M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 319.21K. Obstoječa ponudba RIVER je 19.60M, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 695.65M.