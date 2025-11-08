Današnja cena kriptovalute River v živo je 6.9565 USD. Tržna kapitalizacija RIVER je 136,347,400 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RIVER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute River v živo je 6.9565 USD. Tržna kapitalizacija RIVER je 136,347,400 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RIVER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute River (RIVER) v živo je $ 6.9565, s spremembo 5.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RIVER v USD je $ 6.9565 na RIVER.
Kriptovaluta River je trenutno na #257. mestu s tržno kapitalizacijo $ 136.35M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 19.60M RIVER. V zadnjih 24 urah se je RIVER trgovalo med $ 6.8621 (najnižje) in $ 7.8065 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 10.246419991222751, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.137662800262792.
V kratkoročni uspešnosti se je RIVER premaknil -1.52% v zadnji uri in -5.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 319.21K.
Tržne informacije River (RIVER)
No.257
$ 136.35M
$ 136.35M$ 136.35M
$ 319.21K
$ 319.21K$ 319.21K
$ 695.65M
$ 695.65M$ 695.65M
19.60M
19.60M 19.60M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
19.60%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija River je $ 136.35M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 319.21K. Obstoječa ponudba RIVER je 19.60M, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 695.65M.
Zgodovina cene River, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 6.8621
$ 6.8621$ 6.8621
24H Nizka
$ 7.8065
$ 7.8065$ 7.8065
24H Visoka
$ 6.8621
$ 6.8621$ 6.8621
$ 7.8065
$ 7.8065$ 7.8065
$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751$ 10.246419991222751
$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792
-1.52%
-5.39%
-5.15%
-5.15%
Zgodovina cen River (RIVER) v USD
Sledite spremembam cen River za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.396328
-5.39%
30 dni
$ +4.5763
+192.26%
60 dni
$ +6.4565
+1,291.30%
90 dni
$ +6.4565
+1,291.30%
Današnja sprememba cene River
Danes je RIVER zabeležil spremembo $ -0.396328 (-5.39%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene River
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +4.5763 (+192.26%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene River
Če pogled razširimo na 60 dni, se je RIVER spremenil za $ +6.4565 (+1,291.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene River
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +6.4565 (+1,291.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen River (RIVER) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute River, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute River?
RIVER token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost price prospects.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create market volatility.
Technical Developments: Protocol upgrades and new features impact investor interest.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute River?
People want to know River (RIVER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto River
Napoved cene River (RIVER) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RIVER v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen River (RIVER) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena River lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute River v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RIVER za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute River.
O River
RIVER is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and smart contracts, providing a decentralized platform for various applications. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring secure and efficient transaction validation. RIVER's issuance model is based on block rewards, with a predetermined supply limit to maintain its value. The asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, online marketplaces, and other blockchain-based platforms. Its role in these ecosystems is to provide a medium of exchange, a store of value, and a unit of account, making it integral to the operation of these platforms.
RIVER is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and smart contracts, providing a decentralized platform for various applications. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring secure and efficient transaction validation. RIVER's issuance model is based on block rewards, with a predetermined supply limit to maintain its value. The asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, online marketplaces, and other blockchain-based platforms. Its role in these ecosystems is to provide a medium of exchange, a store of value, and a unit of account, making it integral to the operation of these platforms.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto River
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto River? Nakup RIVER je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute River. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute River (RIVER).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 19.60M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in River bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto River
Z lastništvom kriptovalute River se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.
River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.
River Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje River razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta River rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute River.
Koliko je kriptovaluta River vredna danes?
Današnja cena kriptovalute River je $ 6.9565. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta River še vedno dobra naložba?
River ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v RIVER, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto River?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto River v vrednosti $ 319.21K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute River?
Cena kriptovalute RIVER se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute River v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena RIVER.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute River?
Na ceno RIVER vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,356.6
+1.54%
ETH
3,437.31
+4.24%
SOL
160.86
+3.50%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1013
+0.78%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za RIVER na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par RIVER/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute River gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute River letos rasla?
Cena kriptovalute River bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute River (RIVER).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:11:21 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti River (RIVER)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.