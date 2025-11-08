BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute River v živo je 6.9565 USD. Tržna kapitalizacija RIVER je 136,347,400 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RIVER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute River v živo je 6.9565 USD. Tržna kapitalizacija RIVER je 136,347,400 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RIVER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o RIVER

Informacije o ceni RIVER

Kaj je RIVER

Bela knjiga RIVER

Uradna spletna stran RIVER

Tokenomika RIVER

Napoved cen RIVER

Zgodovina RIVER

RIVER Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute RIVER v fiat

Spot RIVER

Terminske pogodbe RIVER USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

River Logotip

Cena River(RIVER)

Cena 1 RIVER v USD v živo:

$6.9567
$6.9567$6.9567
-5.39%1D
USD
River (RIVER) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:11:21 (UTC+8)

Današnja cena River

Današnja cena kriptovalute River (RIVER) v živo je $ 6.9565, s spremembo 5.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RIVER v USD je $ 6.9565 na RIVER.

Kriptovaluta River je trenutno na #257. mestu s tržno kapitalizacijo $ 136.35M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 19.60M RIVER. V zadnjih 24 urah se je RIVER trgovalo med $ 6.8621 (najnižje) in $ 7.8065 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 10.246419991222751, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.137662800262792.

V kratkoročni uspešnosti se je RIVER premaknil -1.52% v zadnji uri in -5.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 319.21K.

Tržne informacije River (RIVER)

No.257

$ 136.35M
$ 136.35M$ 136.35M

$ 319.21K
$ 319.21K$ 319.21K

$ 695.65M
$ 695.65M$ 695.65M

19.60M
19.60M 19.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.60%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija River je $ 136.35M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 319.21K. Obstoječa ponudba RIVER je 19.60M, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 695.65M.

Zgodovina cene River, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 6.8621
$ 6.8621$ 6.8621
24H Nizka
$ 7.8065
$ 7.8065$ 7.8065
24H Visoka

$ 6.8621
$ 6.8621$ 6.8621

$ 7.8065
$ 7.8065$ 7.8065

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792

-1.52%

-5.39%

-5.15%

-5.15%

Zgodovina cen River (RIVER) v USD

Sledite spremembam cen River za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.396328-5.39%
30 dni$ +4.5763+192.26%
60 dni$ +6.4565+1,291.30%
90 dni$ +6.4565+1,291.30%
Današnja sprememba cene River

Danes je RIVER zabeležil spremembo $ -0.396328 (-5.39%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene River

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +4.5763 (+192.26%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene River

Če pogled razširimo na 60 dni, se je RIVER spremenil za $ +6.4565 (+1,291.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene River

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +6.4565 (+1,291.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen River (RIVER) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen River.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto River

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute River, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute River?

RIVER token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect RIVER's valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive demand.

Tokenomics: Token supply mechanisms, staking rewards, and burning schedules influence scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost price prospects.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create market volatility.

Technical Developments: Protocol upgrades and new features impact investor interest.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute River?

People want to know River (RIVER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto River

Napoved cene River (RIVER) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RIVER v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen River (RIVER) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena River lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute River v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RIVER za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute River.

O River

RIVER is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and smart contracts, providing a decentralized platform for various applications. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring secure and efficient transaction validation. RIVER's issuance model is based on block rewards, with a predetermined supply limit to maintain its value. The asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, online marketplaces, and other blockchain-based platforms. Its role in these ecosystems is to provide a medium of exchange, a store of value, and a unit of account, making it integral to the operation of these platforms.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto River

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto River? Nakup RIVER je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute River. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute River (RIVER).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 19.60M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in River bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu River (RIVER)

Kaj lahko storite s kriptovaluto River

Z lastništvom kriptovalute River se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup River (RIVER) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je River (RIVER)

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje River razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna River spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o River

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta River?
Če bi kriptovaluta River rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute River.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:11:21 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti River (RIVER)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti River

RIVER USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na RIVER z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami RIVER USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte River (RIVER) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute River v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
RIVER/USDT
$6.9567
$6.9567$6.9567
-5.39%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.9850
$0.9850$0.9850

+1,870.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000017174
$0.000017174$0.000017174

+186.23%

Flux

Flux

FLUX

$0.22494
$0.22494$0.22494

+105.74%

0G

0G

0G

$1.538
$1.538$1.538

+47.31%

S

S

S

$0.1842
$0.1842$0.1842

+38.91%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz RIVER v USD

Znesek

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 6.9565 USD