Odkrijte ključne vpoglede v AGENT (AGENT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AGENT (AGENT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team.

Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AGENT, raziščite ceno žetona AGENT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AGENT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike AGENT (AGENT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AGENT? Naša stran za napovedovanje cen AGENT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.