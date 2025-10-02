Tokenomika AGENT (AGENT)
Tokenomika in analiza cen AGENT (AGENT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AGENT (AGENT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o AGENT (AGENT)
Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team.
Tokenomika AGENT (AGENT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike AGENT (AGENT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AGENT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AGENT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AGENT, raziščite ceno žetona AGENT v živo!
