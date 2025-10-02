Tokenomika Agent Ted (TED)
Tokenomika in analiza cen Agent Ted (TED)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Agent Ted (TED), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Agent Ted (TED)
Agent Ted ("TED") represents a fundamental shift in the sports betting industry, fusing artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain transparency to build a trustless, automated, and data-driven ecosystem. Utilizing player-level data from SPORTS RADAR and a proprietary neural network infrastructure, TED programmatically analyzes, executes, and manages bets across multiple sports markets. TED’s mission is to democratize access to professional-grade betting strategies, eliminate bias, and align participant incentives through fully on-chain, automated financial systems.
Historically, sports betting has been dominated by centralized sportsbooks that retain significant informational and strategic advantages over individual bettors. Over 90% of participants lose money in the long term due to human biases, lack of data access, and poor bankroll management. Bettors often rely on intuition, emotions, or recency bias, all of which degrade decision quality.
TED aims to invert this dynamic by introducing an AI-native, automated betting system that programmatically manages every aspect of the betting lifecycle. By removing human error and replacing it with neural-network-driven intelligence, TED creates an environment where capital is deployed strategically and transparently, and outcomes are verifiable on-chain.
Tokenomika Agent Ted (TED): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Agent Ted (TED) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TED, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TED.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko TED, raziščite ceno žetona TED v živo!
Napoved cene TED
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TED? Naša stran za napovedovanje cen TED združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti