Tokenomika Xeleb Protocol (XCX)

Tokenomika Xeleb Protocol (XCX)

Odkrijte ključne vpoglede v Xeleb Protocol (XCX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:08:04 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Xeleb Protocol (XCX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Xeleb Protocol (XCX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M
Skupna ponudba:
$ 999.80M
$ 999.80M$ 999.80M
Razpoložljivi obtok:
$ 108.30M
$ 108.30M$ 108.30M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 16.01M
$ 16.01M$ 16.01M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.015942489292528134
$ 0.015942489292528134$ 0.015942489292528134
Trenutna cena:
$ 0.01601
$ 0.01601$ 0.01601

Informacije o Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Uradna spletna stran:
https://xeleb.io
Bela knjiga:
https://xeleb.gitbook.io/xeleb-protocol/about-xeleb-protocol/what-is-xeleb-protocol
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xE32f9e8F7f7222fcd83EE0fC68bAf12118448Eaf

Tokenomika Xeleb Protocol (XCX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Xeleb Protocol (XCX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov XCX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XCX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko XCX, raziščite ceno žetona XCX v živo!

Kako kupiti XCX

Želite v svoj portfelj dodati Xeleb Protocol (XCX)? MEXC podpira različne načine nakupa XCX, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Xeleb Protocol (XCX)

Analiza zgodovine cen XCX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene XCX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal XCX? Naša stran za napovedovanje cen XCX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti