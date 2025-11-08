Današnja cena Xeleb Protocol

Današnja cena kriptovalute Xeleb Protocol (XCX) v živo je $ 0.02007, s spremembo 3.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XCX v USD je $ 0.02007 na XCX.

Kriptovaluta Xeleb Protocol je trenutno na #1748. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.17M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 108.30M XCX. V zadnjih 24 urah se je XCX trgovalo med $ 0.01922 (najnižje) in $ 0.02053 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09145411179261065, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.018251984968057314.

V kratkoročni uspešnosti se je XCX premaknil +0.45% v zadnji uri in -20.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 173.66K.

Tržne informacije Xeleb Protocol (XCX)

Uvrstitev No.1748 Tržna kapitalizacija $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Volumen (24H) $ 173.66K$ 173.66K $ 173.66K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.07M$ 20.07M $ 20.07M Zaloga v obtoku 108.30M 108.30M 108.30M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 999,836,584.5605052 999,836,584.5605052 999,836,584.5605052 Hitrost kroženja 10.83% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Xeleb Protocol je $ 2.17M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 173.66K. Obstoječa ponudba XCX je 108.30M, skupna ponudba pa znaša 999836584.5605052. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.07M.