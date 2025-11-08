Današnja cena kriptovalute Xeleb Protocol v živo je 0.02007 USD. Tržna kapitalizacija XCX je 2,173,581 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XCX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Xeleb Protocol v živo je 0.02007 USD. Tržna kapitalizacija XCX je 2,173,581 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XCX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Xeleb Protocol (XCX) v živo je $ 0.02007, s spremembo 3.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XCX v USD je $ 0.02007 na XCX.
Kriptovaluta Xeleb Protocol je trenutno na #1748. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.17M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 108.30M XCX. V zadnjih 24 urah se je XCX trgovalo med $ 0.01922 (najnižje) in $ 0.02053 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09145411179261065, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.018251984968057314.
V kratkoročni uspešnosti se je XCX premaknil +0.45% v zadnji uri in -20.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 173.66K.
Tržne informacije Xeleb Protocol (XCX)
No.1748
$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M
$ 173.66K
$ 173.66K$ 173.66K
$ 20.07M
$ 20.07M$ 20.07M
108.30M
108.30M 108.30M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,836,584.5605052
999,836,584.5605052 999,836,584.5605052
10.83%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Xeleb Protocol je $ 2.17M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 173.66K. Obstoječa ponudba XCX je 108.30M, skupna ponudba pa znaša 999836584.5605052. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.07M.
Zgodovina cene Xeleb Protocol, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01922
$ 0.01922$ 0.01922
24H Nizka
$ 0.02053
$ 0.02053$ 0.02053
24H Visoka
$ 0.01922
$ 0.01922$ 0.01922
$ 0.02053
$ 0.02053$ 0.02053
$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065
$ 0.018251984968057314
$ 0.018251984968057314$ 0.018251984968057314
+0.45%
+3.88%
-20.77%
-20.77%
Zgodovina cen Xeleb Protocol (XCX) v USD
Sledite spremembam cen Xeleb Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0007496
+3.88%
30 dni
$ -0.03759
-65.20%
60 dni
$ -0.0158
-44.05%
90 dni
$ +0.00007
+0.35%
Današnja sprememba cene Xeleb Protocol
Danes je XCX zabeležil spremembo $ +0.0007496 (+3.88%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Xeleb Protocol
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.03759 (-65.20%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Xeleb Protocol
Če pogled razširimo na 60 dni, se je XCX spremenil za $ -0.0158 (-44.05%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Xeleb Protocol
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00007 (+0.35%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Xeleb Protocol (XCX) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Xeleb Protocol
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Xeleb Protocol, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Xeleb Protocol?
Several key factors influence Xeleb Protocol (XCX) prices:
Adoption & Utility: Real-world use cases, partnerships, and platform adoption drive demand and price appreciation.
Technology Development: Protocol upgrades, new features, and technical improvements affect investor perception.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth potential.
Regulatory Environment: Government policies and regulatory clarity in key markets influence institutional and retail investment.
Competition: Performance relative to similar DeFi protocols and blockchain projects affects market positioning.
Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics structure impact long-term value proposition.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Xeleb Protocol?
People want to know Xeleb Protocol (XCX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Xeleb Protocol
Napoved cene Xeleb Protocol (XCX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XCX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Xeleb Protocol (XCX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Xeleb Protocol lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Xeleb Protocol v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XCX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Xeleb Protocol.
O Xeleb Protocol
XCX is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate transactions and transfers of value in a secure and efficient manner. The asset uses a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. XCX's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its issuance model is based on mining, a process where new XCX coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain and secure the network.
XCX is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate transactions and transfers of value in a secure and efficient manner. The asset uses a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. XCX's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its issuance model is based on mining, a process where new XCX coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain and secure the network.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Xeleb Protocol
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Xeleb Protocol? Nakup XCX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Xeleb Protocol. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Xeleb Protocol (XCX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 108.30M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Xeleb Protocol bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Xeleb Protocol
Z lastništvom kriptovalute Xeleb Protocol se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Xeleb Protocol (XCX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.
Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.
Xeleb Protocol Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Xeleb Protocol razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Xeleb Protocol
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Xeleb Protocol?
Če bi kriptovaluta Xeleb Protocol rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Xeleb Protocol.
Koliko je kriptovaluta Xeleb Protocol vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Xeleb Protocol je $ 0.02007. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Xeleb Protocol še vedno dobra naložba?
Xeleb Protocol ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v XCX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Xeleb Protocol?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Xeleb Protocol v vrednosti $ 173.66K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Xeleb Protocol?
Cena kriptovalute XCX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Xeleb Protocol v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena XCX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Xeleb Protocol?
Na ceno XCX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,598.05
+1.78%
ETH
3,462.7
+5.01%
SOL
162.25
+4.40%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1056
+1.18%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za XCX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par XCX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Xeleb Protocol gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Xeleb Protocol letos rasla?
Cena kriptovalute Xeleb Protocol bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Xeleb Protocol (XCX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:37 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Xeleb Protocol (XCX)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.