Tokenomika Wisdomise AI (WSDM)

Tokenomika Wisdomise AI (WSDM)

Odkrijte ključne vpoglede v Wisdomise AI (WSDM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:01:39 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Wisdomise AI (WSDM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wisdomise AI (WSDM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 525.23K
$ 525.23K$ 525.23K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 562.34M
$ 562.34M$ 562.34M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 934.00K
$ 934.00K$ 934.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.159
$ 0.159$ 0.159
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00093074570991593
$ 0.00093074570991593$ 0.00093074570991593
Trenutna cena:
$ 0.000934
$ 0.000934$ 0.000934

Informacije o Wisdomise AI (WSDM)

Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.

Uradna spletna stran:
https://wisdomise.com/
Bela knjiga:
https://docsend.com/view/k79imdvkjbgum7f3
Raziskovalec blokov:
https://polygonscan.com/token/0x5F2F8818002dc64753daeDF4A6CB2CcB757CD220

Tokenomika Wisdomise AI (WSDM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Wisdomise AI (WSDM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WSDM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WSDM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WSDM, raziščite ceno žetona WSDM v živo!

Kako kupiti WSDM

Želite v svoj portfelj dodati Wisdomise AI (WSDM)? MEXC podpira različne načine nakupa WSDM, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Wisdomise AI (WSDM)

Analiza zgodovine cen WSDM pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene WSDM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WSDM? Naša stran za napovedovanje cen WSDM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti