Tokenomika Wootrade Network (WOO)

Odkrijte ključne vpoglede v Wootrade Network (WOO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:01:32 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Wootrade Network (WOO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wootrade Network (WOO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 2.21B
$ 2.21B$ 2.21B
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
--
----
Najvišja vrednost vseh časov:
--
----
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
--
----

Informacije o Wootrade Network (WOO)

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

Uradna spletna stran:
https://woo.org
Bela knjiga:
https://learn.woo.org
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b

Tokenomika Wootrade Network (WOO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Wootrade Network (WOO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WOO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WOO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WOO, raziščite ceno žetona WOO v živo!

