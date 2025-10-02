Odkrijte ključne vpoglede v WODAI (WODAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WODAI (WODAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

World of Defish is a decentralized NFT gaming universe running on BSC where players immerse themselves in the delightful underwater universe. With the care for best gaming quality in mind, World of Defish offers players the astonishing NFT world where they can set off on their journey to the seven seas to look for the desired NFT fish.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WODAI, raziščite ceno žetona WODAI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov WODAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike WODAI (WODAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WODAI? Naša stran za napovedovanje cen WODAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen WODAI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

