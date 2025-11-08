BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Velora v živo je 0.007758 USD. Tržna kapitalizacija VLR je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VLR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Velora Logotip

Cena Velora(VLR)

Cena 1 VLR v USD v živo:

$0.007758
+1.57%1D
USD
Velora (VLR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:18 (UTC+8)

Današnja cena Velora

Današnja cena kriptovalute Velora (VLR) v živo je $ 0.007758, s spremembo 1.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VLR v USD je $ 0.007758 na VLR.

Kriptovaluta Velora je trenutno na #3702. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 VLR. V zadnjih 24 urah se je VLR trgovalo med $ 0.0074 (najnižje) in $ 0.008118 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.06763306123106956, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.007237768003317002.

V kratkoročni uspešnosti se je VLR premaknil -0.06% v zadnji uri in -17.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.10K.

Tržne informacije Velora (VLR)

No.3702

$ 0.00
$ 61.10K
$ 15.52M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Velora je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.10K. Obstoječa ponudba VLR je 0.00, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.52M.

Zgodovina cene Velora, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0074
24H Nizka
$ 0.008118
24H Visoka

$ 0.0074
$ 0.008118
$ 0.06763306123106956
$ 0.007237768003317002
-0.06%

+1.57%

-17.84%

-17.84%

Zgodovina cen Velora (VLR) v USD

Sledite spremembam cen Velora za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00011992+1.57%
30 dni$ -0.005122-39.77%
60 dni$ -0.002242-22.42%
90 dni$ -0.002242-22.42%
Današnja sprememba cene Velora

Danes je VLR zabeležil spremembo $ +0.00011992 (+1.57%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Velora

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.005122 (-39.77%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Velora

Če pogled razširimo na 60 dni, se je VLR spremenil za $ -0.002242 (-22.42%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Velora

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.002242 (-22.42%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Velora (VLR) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Velora.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Velora

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Velora, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Velora?

Several key factors influence Velora (VLR) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact VLR valuation.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Development: Platform updates, partnerships, and ecosystem growth drive investor interest.

Regulatory News: Government policies and compliance changes in key markets influence trading activity.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.

Adoption Rate: Real-world usage and integration with decentralized applications boost demand.

Whale Activity: Large holder transactions can create significant price volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Velora?

People want to know Velora (VLR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Velora

Napoved cene Velora (VLR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VLR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Velora (VLR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Velora lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Velora v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VLR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Velora.

O Velora

VLR is a digital asset that operates within the blockchain technology space, with its primary function being to facilitate transactions and provide a platform for decentralized applications. It is designed to leverage the power of blockchain to enable secure, peer-to-peer transactions to occur in a decentralized environment, removing the need for intermediaries and providing a level of transparency and security not typically found in traditional financial systems. VLR's consensus model is based on proof-of-stake, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. Its issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain the asset's value. VLR's typical use cases include financial transactions, smart contracts, and the development of decentralized applications.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Velora

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Velora? Nakup VLR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Velora. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Velora (VLR).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Velora bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Velora

Z lastništvom kriptovalute Velora se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Velora (VLR) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Kaj je Velora (VLR)

Velora DEX is a cross-chain intent-centric protocol that has processed over $125 billion in trading volume, providing DeFi blue chips like Aave, Morpho, and Pendle with a secure, efficient, and scalable execution layer.

Velora Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Velora razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Velora

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Velora?
Če bi kriptovaluta Velora rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Velora.
