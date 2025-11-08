Današnja cena kriptovalute Velora v živo je 0.007758 USD. Tržna kapitalizacija VLR je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VLR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Velora v živo je 0.007758 USD. Tržna kapitalizacija VLR je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VLR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Velora (VLR) v živo je $ 0.007758, s spremembo 1.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VLR v USD je $ 0.007758 na VLR.
Kriptovaluta Velora je trenutno na #3702. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 VLR. V zadnjih 24 urah se je VLR trgovalo med $ 0.0074 (najnižje) in $ 0.008118 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.06763306123106956, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.007237768003317002.
V kratkoročni uspešnosti se je VLR premaknil -0.06% v zadnji uri in -17.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.10K.
Tržne informacije Velora (VLR)
No.3702
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 61.10K
$ 61.10K$ 61.10K
$ 15.52M
$ 15.52M$ 15.52M
0.00
0.00 0.00
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
0.00%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Velora je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.10K. Obstoječa ponudba VLR je 0.00, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.52M.
Zgodovina cene Velora, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0074
$ 0.0074$ 0.0074
24H Nizka
$ 0.008118
$ 0.008118$ 0.008118
24H Visoka
$ 0.0074
$ 0.0074$ 0.0074
$ 0.008118
$ 0.008118$ 0.008118
$ 0.06763306123106956
$ 0.06763306123106956$ 0.06763306123106956
$ 0.007237768003317002
$ 0.007237768003317002$ 0.007237768003317002
-0.06%
+1.57%
-17.84%
-17.84%
Zgodovina cen Velora (VLR) v USD
Sledite spremembam cen Velora za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00011992
+1.57%
30 dni
$ -0.005122
-39.77%
60 dni
$ -0.002242
-22.42%
90 dni
$ -0.002242
-22.42%
Današnja sprememba cene Velora
Danes je VLR zabeležil spremembo $ +0.00011992 (+1.57%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Velora
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.005122 (-39.77%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Velora
Če pogled razširimo na 60 dni, se je VLR spremenil za $ -0.002242 (-22.42%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Velora
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.002242 (-22.42%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Velora (VLR) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Velora, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Velora?
Several key factors influence Velora (VLR) cryptocurrency prices:
Regulatory News: Government policies and compliance changes in key markets influence trading activity.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.
Adoption Rate: Real-world usage and integration with decentralized applications boost demand.
Whale Activity: Large holder transactions can create significant price volatility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Velora?
People want to know Velora (VLR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Velora
Napoved cene Velora (VLR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VLR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Velora (VLR) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Velora lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Velora v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VLR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Velora.
O Velora
VLR is a digital asset that operates within the blockchain technology space, with its primary function being to facilitate transactions and provide a platform for decentralized applications. It is designed to leverage the power of blockchain to enable secure, peer-to-peer transactions to occur in a decentralized environment, removing the need for intermediaries and providing a level of transparency and security not typically found in traditional financial systems. VLR's consensus model is based on proof-of-stake, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. Its issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain the asset's value. VLR's typical use cases include financial transactions, smart contracts, and the development of decentralized applications.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Velora
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Velora? Nakup VLR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Velora. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Velora (VLR).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Velora bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Velora
Z lastništvom kriptovalute Velora se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Velora DEX is a cross-chain intent-centric protocol that has processed over $125 billion in trading volume, providing DeFi blue chips like Aave, Morpho, and Pendle with a secure, efficient, and scalable execution layer.
Velora Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Velora razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Velora rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Velora.
Koliko je kriptovaluta Velora vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Velora je $ 0.007758. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Velora še vedno dobra naložba?
Velora ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v VLR, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Velora?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Velora v vrednosti $ 61.10K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Velora?
Cena kriptovalute VLR se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Velora v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena VLR.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Velora?
Na ceno VLR vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,588.58
+1.77%
ETH
3,461.6
+4.97%
SOL
162.22
+4.38%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1053
+1.15%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za VLR na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par VLR/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Velora gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Velora letos rasla?
Cena kriptovalute Velora bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Velora (VLR).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:18 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.