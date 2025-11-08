Današnja cena Velora

Današnja cena kriptovalute Velora (VLR) v živo je $ 0.007758, s spremembo 1.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VLR v USD je $ 0.007758 na VLR.

Kriptovaluta Velora je trenutno na #3702. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 VLR. V zadnjih 24 urah se je VLR trgovalo med $ 0.0074 (najnižje) in $ 0.008118 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.06763306123106956, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.007237768003317002.

V kratkoročni uspešnosti se je VLR premaknil -0.06% v zadnji uri in -17.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.10K.

Tržne informacije Velora (VLR)

Uvrstitev No.3702 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 61.10K$ 61.10K $ 61.10K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.52M$ 15.52M $ 15.52M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Skupna ponudba 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Velora je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.10K. Obstoječa ponudba VLR je 0.00, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.52M.