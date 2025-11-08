BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Cryvantis v živo je 0.0000931 USD. Tržna kapitalizacija CRYVANTIS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CRYVANTIS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cryvantis Logotip

Cena Cryvantis(CRYVANTIS)

Cena 1 CRYVANTIS v USD v živo:

$0.000092
-14.01%1D
USD
Cryvantis (CRYVANTIS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:48:53 (UTC+8)

Današnja cena Cryvantis

Današnja cena kriptovalute Cryvantis (CRYVANTIS) v živo je $ 0.0000931, s spremembo 14.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRYVANTIS v USD je $ 0.0000931 na CRYVANTIS.

Kriptovaluta Cryvantis je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CRYVANTIS. V zadnjih 24 urah se je CRYVANTIS trgovalo med $ 0.0000931 (najnižje) in $ 0.0001221 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CRYVANTIS premaknil -4.22% v zadnji uri in -80.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 217.17K.

Tržne informacije Cryvantis (CRYVANTIS)

$ 217.17K
$ 931.00K
10,000,000,000
MATIC

Trenutna tržna kapitalizacija Cryvantis je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 217.17K. Obstoječa ponudba CRYVANTIS je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 931.00K.

Zgodovina cene Cryvantis, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000931
24H Nizka
$ 0.0001221
24H Visoka

$ 0.0000931
$ 0.0001221
-4.22%

-14.01%

-80.05%

-80.05%

Zgodovina cen Cryvantis (CRYVANTIS) v USD

Sledite spremembam cen Cryvantis za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000014989-14.01%
30 dni$ -0.0006169-86.89%
60 dni$ -0.0199069-99.54%
90 dni$ -0.0199069-99.54%
Današnja sprememba cene Cryvantis

Danes je CRYVANTIS zabeležil spremembo $ -0.000014989 (-14.01%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Cryvantis

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0006169 (-86.89%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Cryvantis

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CRYVANTIS spremenil za $ -0.0199069 (-99.54%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Cryvantis

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0199069 (-99.54%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cryvantis (CRYVANTIS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Cryvantis.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Cryvantis

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cryvantis, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cryvantis?

Several key factors influence Cryvantis (CRYVANTIS) prices:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance often correlate with altcoin movements.

Regulatory news impacts investor behavior.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cryvantis?

People want to know Cryvantis (CRYVANTIS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Cryvantis

Napoved cene Cryvantis (CRYVANTIS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CRYVANTIS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cryvantis (CRYVANTIS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Cryvantis lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cryvantis v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CRYVANTIS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cryvantis.

O Cryvantis

CRYVANTIS is a digital asset designed to facilitate transactions within a decentralized network. It operates on a blockchain technology that employs a consensus model to validate transactions and secure the network. The primary purpose of CRYVANTIS is to enable peer-to-peer transactions, providing a decentralized method of exchange that is not reliant on traditional financial institutions. It also plays a role in the governance of the network, with holders of the asset having a say in the development and future direction of the platform. The asset's issuance model is based on mining, with a fixed supply to maintain its value. CRYVANTIS is typically used within its native ecosystem for transactions, governance, and as a store of value.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cryvantis

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cryvantis? Nakup CRYVANTIS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cryvantis. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cryvantis (CRYVANTIS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Cryvantis bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Cryvantis (CRYVANTIS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Cryvantis

Z lastništvom kriptovalute Cryvantis se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Cryvantis (CRYVANTIS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Ustvarjalec
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Ustvarjalec
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Cryvantis (CRYVANTIS)

AI × Quantum=cryvantis. The Infinite Computing Era.

Cryvantis Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Cryvantis razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Cryvantis spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Cryvantis

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cryvantis?
Če bi kriptovaluta Cryvantis rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cryvantis.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:48:53 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Cryvantis

CRYVANTIS USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na CRYVANTIS z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami CRYVANTIS USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Cryvantis (CRYVANTIS) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Cryvantis v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
CRYVANTIS/USDT
$0.000092
-13.93%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz CRYVANTIS v USD

Znesek

CRYVANTIS
CRYVANTIS
USD
USD

1 CRYVANTIS = 0.0000931 USD