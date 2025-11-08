Današnja cena Cryvantis

Današnja cena kriptovalute Cryvantis (CRYVANTIS) v živo je $ 0.0000931, s spremembo 14.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRYVANTIS v USD je $ 0.0000931 na CRYVANTIS.

Kriptovaluta Cryvantis je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CRYVANTIS. V zadnjih 24 urah se je CRYVANTIS trgovalo med $ 0.0000931 (najnižje) in $ 0.0001221 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CRYVANTIS premaknil -4.22% v zadnji uri in -80.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 217.17K.

Tržne informacije Cryvantis (CRYVANTIS)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 217.17K$ 217.17K $ 217.17K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 931.00K$ 931.00K $ 931.00K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov MATIC

Trenutna tržna kapitalizacija Cryvantis je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 217.17K. Obstoječa ponudba CRYVANTIS je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 931.00K.